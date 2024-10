Korvpallikoondislane Artur Konontšuk naaseb vigastuspausi järel platsile

Ametlikus mängus on 24-aastane Konontšuk sel hooajal platsil käinud vaid korra. 14. septembril alistati karikamängus Tübingen ning siis viskas ta üheksa punkti ja võttis kaks lauapalli. Saksamaa Bundesliga esimesed voorud on aga käevigastuse tõttu vahele jäänud.

Oldenburgi kodulehe teatel on Konontšuk nüüd mänguvalmis ja peaks homme platsile jooksma. Tiimil on olnud ka teisi vigastusmuresid, aga tasapisi ollakse tervenenud. Frankfurti vastu võivad väljakule saada ka Max DiLeo ja Alen Pjanic, ainsana on kehvem seis Mathis Dossou-Yovol.