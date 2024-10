TÄNANE OTSEBLOGI | Eesti jalgpallikoondis jahib kodupubliku ees Aserbaidžaani vastu esimesi punkte

Eesti ja Aserbaidžaan on seni kohtunud kümnel korral. Läbi aastate on tegu olnud vägagi võrdse võistluspaariga: Eesti on varasematest mängudest võitjana välja tulnud kolmel korral, Aserbaidžaanil on võite kaks. Enim – lausa viis korda – on mäng lõppenud aga viigilise tulemusega. Esimest korda kohtusid koondised omavahel 1996. aastal.