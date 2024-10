Eeldatav algkoosseis. Kas alustab „kuum“ Zenjov või üllatusmees? Mitu mängijat pannakse keskväljale?

Nädala alguses ütlesid ühes podcast’is kõik neli osalejat, et soovivad ründes korraga näha Henri Anieri ja Alex Matthias Tamme, kuid kahjuks tuleb siinkohal tõdeda, et Tamm on praeguseks saanud mängukeelu ja vaatab kohtumist tribüünilt. Rootsi vastu saadud punase kaardi tõttu ei saa väljakule joosta ka poolkaitsja Kevor Palumets. Kuna tervislike probleemide tõttu jäävad tänasest kohtumisest eemale veel Rauno Sappinen ja Mark Anders Lepik, tunduks loogiline, et Henn alustab ühe ründajaga. Kuidas kasutada aga koondise juurde tagasi toodud Sergei Zenjovi? Või tuleks võitu jahtides algrivistusse tuua hoopis üllatusmees?