Neuville: pean Tänakul silma peal hoidma, et MM-tiitel ära kindlustada

„Asfaldil on olukord teine kui kruusal. Ma ei pea teed puhastama ja esimene stardipositsioon peaks hoopis kasuks tulema. Üritan sellest eelisest maksimumi võtta. See peaks andma meile võimaluse kiirelt sõita, samal ajal suuremaid riske võtmata,“ rääkis Neuville Saksamaa väljaandele Rallye-Magazin.

Belglane tõdes, et lisaks sõitjate tiitlile tuleb tal mõelda ka Hyundai võistkonna peale, kes peab konstruktorite arvestuses vihast lahingut Toyotaga. Enne kahte viimast etappi on Hyundai edu 17 punkti.

„Mõlemad tiitlid on olulised nii minu kui ka Hyundai jaoks. Seega on tähtis Kesk-Euroopa rallil hästi esineda, et saaksime sõitjate arvestuse esikoha juba seal ära kindlustada. See oleks ideaalne olukord, sest viimasel etapil Jaapanis oleks meil võimalus keskenduda ainult võistkondlikule esikohale,“ märkis ta.

Sõitjate arvestuses on Neuville’i edu tiimikaaslase Ott Tänaku ees 29 punkti, Toyota sõitja Sebastien Ogier jääb maha juba 41 punktiga. Kui Neuville kogub Kesk-Euroopa rallil ühe punkti rohkem kui Tänak, on MM-tiitel tema päralt.

„Loomulikult peame Tänakul silma peal hoidma. Ta on meie peamine vastane. Vaja on ainult ühte lisapunkti,“ märkis Neuville.

Homme valmistub Neuville Kesk-Euroopa MM-etapiks Austrias peetaval Herbsti asfaldirallil.