OTSEPILT | Kalev/Cramo juhib lõpuveerandi alguses Liepaja vastu üheksa punktiga

„Liepaja on sel hooajal näidanud kiiret mängutempot ja agressiivset rünnakut. Nende koosseisus on mitmeid tuttavaid Läti mängijaid, mis teeb sellest loodetavasti põneva vastasseisu, ka fännide jaoks. See on meie teine mäng lühikese aja jooksul, nii et vajame rohkesti fännide tuge. Tulge saali ja toetage meid, et koos Eesti-Läti liiga teine võit kirja saada!“ ütles Kalev/Cramo ääremängija Hugo Toom kohtumise eel.