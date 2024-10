DELFI FOTOD | „Täna õhtul oleme kõik kangelased!“ Eesti U21 jalgpallikoondis lõpetas viis aastat kestnud võidupõua

Eesti U21 noormeeste koondis lõpetas ühtlasi ülipika võidupõua, sest viimati oldi EM-valiksarjas võidukad 2019. aasta oktoobrikuus, mil kodus alistati Läti 2:1. Seejärel saadi 25 mängu jooksul kirja 22 kaotust ja kolm viiki. Balti turniiril on Eesti vahepealse aja jooksul alistanud korra Leedu ja korra Soome eakaaslased.

„Loomulikult olen rahul. Ootasime võitu ja teadsime, et mingil hetkel see tuleb,“ ütles noormeeste U21 koondise peatreener Sander Post. „Tundus, et Iisrael esines täna natuke paremini kui septembrikuus. Seekord läks nii, eelmine kord teistpidi,“ sõnas Post, viidates meeskondade eelmisele omavahelisele kohtumisele, mis lõppes Iisraeli 1:0 paremusega.