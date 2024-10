Mihkel Kirves sai uue koduklubi võidumängus käe valgeks

Kirves kogus 13 minutiga küll vaid kolm punkti (kahesed 1/5, vabavisked 1/2) ja ühe lauapalli, kuid hea märk on see, et eestlane usaldati Šiauliai 84:81 eduseisus otsustavateks hetkedeks väljakule. Samas olid Kirvese efektiivsus ja +/- näitajad mõlemad -1.