DELFI FOTOD JA JÄRELVAATAMINE | Jürgensoni rehvivahetuse järel liidriks kerkinud Torn võitis Saaremaa ralli

Viimase kolme kiiruskatsega kasvatas Torn oma edu Enoki ees 10,3-le sekundile. Kolmanda koha saanud Kauril kogunes võitjale kaotust veidi üle minuti.

Avapäev:

Avapäeva kolmest kiiruskatsest kolm võitsid Ken Torn - Kauri Pannas (Škoda Fabia SRT Proto), kuid viimasel katsel Oriküla paarisajal tehtud valestart tähendas neile 10 sekundilist trahvi ja kukkumist üldarvestuses teiseks. Liidrid on Romet Jürgenson - Siim Oja (Toyota GR Yaris Rally2).

„Poleks Kauri pidanud Orikülas legendi lugema, oleks ta Saaremaa valssi laulnud, oh keeruta, lennuta. Lihtne polnud, kuid rahvale ma arvan oli äge. Esimene katse oli täis manna, teisel oli juba natukene sõidu moodi ja kolmas on nagu ta on. Homme hakkab õige ralli pihta,“ võttis koduteedel sõitev Torn avapäeva kokku.