Prantsusmaa jalgpallitähte vägistamises süüdistanud venelanna tahetakse vangi saata

„Rünnakut on lihtne tõestada, vaadake mu käsi ja põlvi,“ väitis Kremleva toona, et Hernandez lükkas ta vihahoos autost välja.

Juhtumiga tegeleva prokuröri sõnul ei saa Kremleva juttu siiski tõsiselt võtta, sest eksisteerib turvakaamera salvestis, kus on selgelt näha, et venelanna komistas ise ööklubi ees jalutades, vahendab Daily Mail. Hernandez tunnistas, et oli küll naisega vahekorras, aga vägistamist polnud. Prantsusmaa koondislane selgitas, et pärast seksuaalakti tahtis Kremleva talle isegi külla minna, kuid jalgpallur polnud sellega nõus.