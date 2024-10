Portugali legend Fernando Santos austab Eesti jalgpallikoondist: nad näitasid Slovakkia vastu teisel poolajal väga ründavat mängu

Täna 70. sünnipäeva tähistav Santos on oma eluajal kõike näinud ja teinud. 2016. aastal Portugali jalgpallikoondise riigi ajaloo esimese Euroopa meistritiitlini viinud Santos võttis juunis ette uue väljakutse, kui temast sai Aserbaidžaani jalgpallikoondise peatreener. Portugali juhendaja käe all on aserid pidanud kaks ametlikku kohtumist: septembrikuistes Rahvuste liiga matšides tunnistati Rootsi 3:1 ja Slovakkia 2:0 paremust. Sestap on ka Aserbaidžaanil C-divisjonis veel punktiarve avamata ja homne duell saab oleme ka neile võtmetähtsusega.