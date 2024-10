KOMMENTAAR | Kuidas teha Eesti tippsport korda? Mõtted ja soovitused tulevasele Olümpiakomitee presidendile

Käimasolevad Olümpiakomitee presidendivalimised pakuvad meile ainulaadse võimaluse mõtiskleda meie tippspordi olukorra üle ja leida viise, kuidas luua eeldused uute olümpiasportlaste esiletõusuks. See pole pelgalt ühe organisatsiooni juhtkonna vahetus, vaid võimalus vaadata kriitiliselt üle kogu meie spordisüsteemi toimimine ja tulevikuväljavaated.

Miks on tippsport Eestile oluline?

Enne kui süveneme lahendustesse, peame endale selgeks tegema, miks tippsport üldse oluline on. Edu tippspordis toob endaga kaasa mitmeid olulisi hüvesid kogu ühiskonnale.

Esiteks loob see rahvuslikku uhkust ja ühtekuuluvustunnet. Kui Eesti epeenaiskond võitis Tokyo olümpial kulla, rõõmustasid selle üle nii noored kui vanad, eestlased ja venekeelsed kaasmaalased. Selline edu ühendab rahvast ja paneb unustama igapäevased erimeelsused. See on eriti oluline praeguses polariseerunud maailmas, kus ühiseid rõõmuhetki on üha raskem leida.

Teiseks on sportlik edu Eesti visiitkaart maailmas. See suurendab meie tuntust, aitab kaasa turismile ja äritegevusele ning pakub jutuainet kaugetes maailma otstes reisides. Meie sportlaste saavutused näitavad, et oleme väike, kuid võimas riik, mis suudab konkureerida maailma parimatega. See avab uksi mitte ainult spordis, vaid ka äris ja diplomaatias.

Kuidas luua eeldused olümpiasportlaste tekkeks?

Rohujuuretasandi tugevdamine

Edu tippspordi tasandil algab rohujuuretasandilt. Peame tagama, et lastel üle Eesti oleks ligipääs kvaliteetsetele treeningvõimalustele ja inspireerivatel treeneritele.

Esiteks, trennide kättesaadavus maakohtades on kriitilise tähtsusega. Kui lastel on kodu lähedal treenimiskohad, käivad nad hea meelega trennis. See eeldab tugevaid spordiklubisid, mis suudavad ülal pidada treeningkohtade võrgustikku ning pakkuda häid noortetreenereid. Peame investeerima maakondlikesse spordikeskustesse ja -klubidesse, et tagada kvaliteetsed treeningvõimalused üle kogu Eesti, mitte ainult suuremates linnades.