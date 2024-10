Eesti autoralli elavad legendid tuletavad Saaremaa rallil Lada roolis vanu aegu meelde

„Kuna Ilmar andis nõusoleku, et ta sõidab ja mõtlesin ka, et kui selline võimalus antakse, siis on poistele patt ära öelda, sest nad on nii palju tööd teinud ja hoolitsenud meie eest. Sõidame Erkki Visnapuu Vello Õunpuu rohelise disainiga autoga ja Erkki istub meil ka kõrval, ta on väga tubli. Ilmar sõidab laupäeva hommikul esimese ringi kolm katset ja mina samad katsed kordusena. Tegime legendi ära ja kõik klappis ilusti,“ sõnas Mets ootusärevalt tänavuse Saaremaa ralli eel.