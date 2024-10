Tenniselegend Rafael Nadal teatas karjääri lõpetamisest

38-aastane Nadal tegi neljapäeval videopöördumise, kus teatas, et tema viimane võistlus on 19.-24. novembrini kodumaal Malagas peetav Davis Cupi finaalturniir, kus Hispaania vastaseks on veerandfinaalis Holland.

„Reaalsus on see, et mul on seljataga rasked aastad, eriti kaks viimast. Ma pole saanud mängida enda mängu, alati on justkui piirid peal,“ rääkis ta. „On õige aeg panna punkt karjäärile, mis osutus edukamaks, kui ma oleks iial ette kujutanud.“