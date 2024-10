Eestlased on tippturniiridel koguni üheksakesi. Tattar: kaugelt USA-sse tulemine on raske, on imeline neid siin näha

„On imeline näha siin nii palju eestlasi. Nad on sihikindlad, professionaalsed ja mul on hea meel, et saan selles üks osaline olla. Ja see, et Keiti siin just võidu noppis... tal oli keerulisi aastaid ja tean, et tal polnud üldse kerge. Raskest olukorrast välja tulemine, kogu aeg edasi püüdlemine ja kodust kaugel turniiri võitmine on imeline. Nad annavad mulle jätkuvalt indu juurde,“ rääkis Tattar.