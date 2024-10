Kui kolm kandidaati kokku panna, saaks ideaalse EOK presidendi. Ent troonile pääseb homme vaid üks. Kes?

Reedel saab Eesti olümpiakomitee uue presidendi. Kandidaate on kolm: Eesti president Kersti Kaljulaid, Eesti kergejõustikuliidu president Erich Teigamägi ja EOK praegune president Urmas Sõõrumaa. Võitlus tuleb äge ja ennustamatu. Kui Kaljulaid sööstis jõuliselt stardist minema ja esitas oma tegevuskava esimesena, siis rivaalid, võttes seal kõvasti manti, teevad tugevat lõpuspurti, mistap on tulemus ennustamatu. Nüüd, kui kõik kolm on käinud välja oma valimisprogrammi, kihlveoportaalid koefitsiente ei paku. Seega võiksid võimalused olla 33,3–33,3–33,3.