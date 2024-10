Rio turniiri kolmas päev langetas Kooli konkurentsist, suurfavoriidid kaotasid mustadele hobustele

Kui eelneval päeval suutis FaZe Liquidi vastu enda pikka võiduseeriat pikendada, siis MOUZi vastu pidi üks seeria lõppema. Eestlase meeskond kaotas avamängu 7:13 ning kuigi seeria teises lahingus suudeti keerulisest olukorrast välja võluda lisaajal saadud 16:14 võit, siis otsustavad mängus pani MOUZ oma paremuse siiski maksma ning FaZe langes järjekordse 7:13 kaotuse järel konkurentsist. Meeskonna jaoks on tegemist esimese korraga alates 2023. aasta suvest, kui mõnel turniiril finaalmängudest kõrvale jäädakse.

Üritades FaZe’i eilsest ja üldisest turniiriesitusest midagigi positiivset näha, võib tõdeda, et kevadel ja suvel raskustes olnud Robin „ropz“ Kool on hoo taas üles leidnud, olles kolmapäeval ainus enda meeskonna mängija, kes suutis mängida positiivse reitingu vääriliselt. Hinnanguga 1.27 jäi ta MOUZi vastu alla vaid vastasmeeskonna ungarlasest snaiprile Adam „torszi“ Torzsasele ning turniiri kokkuvõttes on eestlane artikli kirjutamise hetkel kahest kaotatud kohtumisest hoolimata võistluse paremuselt kaheksas mängija.