Poola jalgpallikuulsus: kui keegi teeb minust puu taga sigaretiga pilti, on see tema, mitte minu probleem

„On asju, mida ma ei kavatse oma isiklikus elus muuta. Pole kellegi asi, kas suitsetan. Arvan, et see ei muuda midagi, mida platsil teen. Näen teistest kaks korda rohkem vaeva,“ lausus ta.

„Ma ei suitseta laste ees, sest ma ei taha neile halba eeskuju anda. Kui keegi seisab puu varjus ja teeb minust sigaretiga pilti, on see nende, mitte minu probleem. Kui keegi mõtleb, et ma hakkan ennast muutma, siis mõelgu edasi. Olen kogu elu asjadele niimoodi lähenenud,“ lisas puurivaht.