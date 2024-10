Jürgen Henn enne Rahvuste liiga mängu Aserbaidžaaniga: soovime alati võita. Paraku on reaalsus vahest teine

Henn kinnitas mängueelsel pressikonverentsil, et kogu meeskond, välja arvatud Artur Pikk, on reedeseks kohtumiseks täielikult valmis. Poolas Odra Opoles klubileiba teenivat Pikka vaevab hüppeliigesevigastus, mistõttu on tema osalus ka esmapäeval toimuvas mängus Rootsiga kahtluse all.