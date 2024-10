ERGO METSLA | Võidud ja mõnusad asjad on „meie“, kaotused ja probleemid presidendi omad

Nii see alates 2002. aastast Eesti spordielu juures olnud inimesele paistab. Mõtestades pealkirja lahti: Urmasel on ilmselt veel täitmata unistusi, Erich soovib pääseda varjust välja, et oma nägemust ellu viia ning Kersti soovib ennast teostada. Valides Sõõrumaa, säilitame stabiilse arengu. Kui meie eelis on Teigamägi, siis toetame muudatuste kaudu evolutsiooni ning usaldades Kaljulaidi, osaleme uuendavas revolutsioonis.