SEITSE KÜSIMUST | Eesti jalgpallikoondis jahib Lillekülas ajaloolist võitu. Kas Jürgen Henn tuleb pingega toime?

Mõlema vastasega kohtus Eesti koondis koduväljakul ka möödunud aastal EM-valiksarjas, kui Thomas Häberli juhendamisel jäädi Aserbaidžaanile alla 0:2 ning Rootsile 0:5. Nüüd, aasta hiljem on Eesti rahvuskoondis saanud Jürgen Henni käe all uue ilme. Endise Tallinna FC Flora lootsi saldo sinisärkide eesotsas on kaks võitu ja kaks kaotust: võiduka Balti turniiri järel kaotati Rahvuste liigas septembris Slovakkiale 0:1 ning Rootsile 0:3.