Pärnu kapten Raadik peale 0:3 kaotust eurosarjas: peame juurde panema julgestuses, blokis, kaitses. Küll tuleb!

Pärnakad juhtisid avageimis 23:19, aga lõpuks jäid nad alla 24:26. „Soperdasime ära. Olime ilusti mängus sees ja vastane oli küll tase kõrgem, aga polnud nii-nii hea. Ukraina liigas pole vastased neilt 15 punktigi kätte saanud, mistõttu see algus võis olla väike ehmatus,“ lausus Pärnu meeskonna kapten Raadik võrkpalliliidu vahendusel.

„Väga kahju, et see esimene geim ära läks – blokkilöögid ja muidu lollid lahendused. Selgelt oli võtta ning sellisel tasemel tuleb need asjad ära lahendada. Oleks esimene geim ära tulnud, siis oleks vastasel ka pinged peal, sest nad peale koduliiga 3:0 võite pole harjunud nii mängima. Vaatame, mis võõrsil saama hakkab. Võimatut pole midagi,“ märkis nurgaründaja.