Ametist lahkuv EOK peasekretär Siim Sukles: ma ei leidnud enam sära igas päevas

Kuna saate nimi kohustab, siis küsin: mis tunne on loetud päevad enne kontorist lahkumist?

Mõnes mõttes hea ja kerge. Üks etapp saab läbi ja seda sellepärast, et ise otsustasin. Teistpidi on lihtne ja kerge olnud vaadata kolme presidendikandidaadi kampaaniat. Kui ma oleks endiselt EOK-s tööl ja tahaks sinna jääda, siis vaataksin seda natuke teise nurga alt. Praegu on ikka väike psühholoogiline distants sees.

Kas „kopp“ tuli ette või on lahkumise taga mingid sügavamad põhjuseid?

Sügavaid põhjuseid ei ole. Olen kõigile öelnud, et mul pole stressi ega läbipõlemist. „Tüdimus“ kõlab vahel negatiivsemalt, kui ta seda on. Ütleme nii, et ei suuda enam leida sära igas päevas. EOK ega mind igapäevaselt ümbritsevad töötajad ei vääri seda, et ma hakkaks uut tsüklit tegema jõulisemalt, mitte mõnuga, nagu siiani olen teinud.