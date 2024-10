DELFI VIDEO | Rannula võidumängu järel: Smith sai uue vigastuse. Verevalum oli jõhker, aga ootame arstide otsuse ära

Kuigi Eesti valitsev korvpallimeister Kalev/Cramo oli neljandal veerandil taga 60:61, siis nad alistasid FIBA Europe Cupi avamängus prantslaste Le Porteli 66:63. „Kannatasime lõpuni ära. Teine poolaeg oli närvide mäng ja sellistes olukordades on vaja kogemusi. Nad tulid peale vahetava pool maa-ala kaitsega, mis lõi värina sisse, kuid suures pildis olen meeskonnaga väga rahul. See füüsilisus ja energia, millest meil [eelmistes mängudes] oli puudu, oli täna olemas,“ lausus Rannula.

Kalev/Cramo edu alus oli kaitse, sest esimesel poolajal lasid nad külalistel visata vaid 29 ning kokku 63 punkti. „Ma ei teagi, palju me täna jätsime kiirrünnakuid lahendamata ja panime kergeid viskeid mööda. See tuleb enesekindlusega. Kui suudame end kaitsega mängus hoida, siis suudame kõigiga mängida,“ märkis 41-aastane juhendaja.