DELFI VIDEO | TalTechi mängujuht Post: Keila fännid on teada-tuntud ja mul on nendega oma ajalugu. See 25 punkti võis tulla tänu neile

Kaamos karikasarja eelringis põrutas TalTech Keila vastu 111 punkti, siis kolmapäeval said nad kirja veerandsada silma vähem. „Nüüd läks päris hooaeg pihta. Kontrollmängud oli lahtised, aga täna me ei saanud oma rünnakut käima. Saime vabad kohad, aga esimese mängu kramp oli peal. Esimesel poolajal ei saanud ise sisse ja lasime vastasel liiga palju hullata, aga õnneks teisel poolajal võtsime ennast kokku,“ märkist TalTechi mängujuht Siim-Markus Post peale Optibet liiga hooaja esimest matši.

Keilal oli puudu korvi all möllavad Andrii Mironenko ja Igor Serhejev, mis Posti sõnul muutis ka vastase mängu. „Rohkem oli üks ühele mängimist ja vabamat korvpalli, millega me esimesel poolajal hakkama ei saanud. Hea oli, et teisel poolajal saime,“ lisas Post, kelle arvele 25 punkti, 10 lauda ja 7 korvisöötu.