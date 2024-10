ARVAMUS | Erich Teigamägi: kuidas tuua sporti lisaraha

Ilmselt ei tule kellelegi üllatusena, et spordiliitude ja kohalike spordiklubide tasandil on terav puudus rahast, seda nii arendustegevuseks kui ka uute projektide algatamiseks. Rahast rääkida on lihtne, aga elu on näidanud, et kõigil on raske tuua uut raha sinna, kus on seda kõige enam vaja.

2019. aasta kevadel asutasime Saaremaa kultuuri-, spordi- ja sotsiaalprojektide kaasfinantseerimiseks loodud mittetulundusühingu Vöimalus, mis on viimase viie aastaga Saaremaa spordi- ja kultuuriprojektidesse suunanud üle 500 000 euro. Sama mudelit saaks kasutada üle kogu Eesti erinevates regioonides toimetavate spordiliitude toetuseks.

Nii, et maakondlike spordiliitude toetus ei tuleks ülejäänud saavutusspordi arvelt.

Vallaga koostöö

Kuidas see võiks toimida? Vöimalus on näidanud, et maakondlikele projektidele on väga suure mõjuga EOK mõistes väiksed summad – 1000, 2000, 5000 eurot.

Nende summade saamine on keeruline, ent mõju nii kohalikele sportlastele, spordiüritustele kui ka laiemalt kogu piirkonna tervisekäitumisele on tohutult suur. Seda on näidanud Saaremaa Maleturniir, mida kogemustega korraldaja hakkas Vöimaluse toel sisuliselt tühjalt kohalt korraldama ning mis on saanud mõne aastaga ürituseks, mis toob Saaremaale hooajavälisel ajal sadu huvilisi ning annab korraliku panuse ka ettevõtluskeskkonnale.

Regioonides saaks mudeldada sarnast fondi MTÜ Vöimalusele, mis toetaks kohalike spordiprojektide algatamist maakondlikul tasandil ja väiksemate alaliitude arendusprojektide toetamist.

Võtmetähtusega on see, et fond hoiaks selget fookust, oleks minimaalsete juhtimiskuludega ja teeks koostööd kohaliku vallaga. Koostöö kohaliku omavalitsusega aitab ära hoida topeltrahastusi ja annab oma panuse kogukonna ühtse meele säilimiseks.

Me ei tea lõpuni täpselt, kui paljud Eesti spordianded jätavad täna treeningud pooleli just rahapuudusel, sest järjest kirjumas maailmas jagub noortele väljakutseid teisigi.