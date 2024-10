Nooremana iluvõimlemise ja mäesuusatamisega tegelenud Teder vahetas mäesuusad lumelaua vastu paar aastat tagasi. Lumelaudurina alustas ta praegu kolmandat hooaega. „Mulle meeldis lumelaud rohkem. Oli huvitavam ja lõbusam. Kõik rajad on erinevad. Raja peal ollakse neljakesi ning hüpete kõrval peab veel kõigeks muuks valmis olemas,“ selgitas Teder ning märkis, et rajal võitlemiseks vajalik tapjainstinkt on temas olemas. „Minu jaoks on see siiani olemas olnud ja see jääb ka alles. Lisaks on vajalik kiire reaktsioon, et ootamatustele reageerida. Mul on ka see olemas. Seda on keeruline õppida. See peabki tulema iseenesest.“