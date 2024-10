ERR hakkab näitama Eesti korvpallikoondise valikmänge ja korvpalli suurturniire

Kokkulepe hõlmab lisaks 2027. aasta korvpalli maailmameistrivõistluste ning 2029. aasta Euroopa meistrivõistluste finaalturniiri ülekandeõiguseid. EBU ja FIBA vahelise kokkuleppega tagatakse, et rahvusmeeskondade mängud ning korvpalli suurturniiride otseülekanded jõuavad vaatajani tasuta, Eesti territooriumil ERR-i vahendusel nii vabalevis telekanalites kui ka digitaalmeediakanalites.

„Korvpall on Eestis suurte traditsioonidega, laialt harrastatud ning armastatud spordiala, mis väärib ala populaarsusele võrdväärset laia auditooriumi,“ märkis ERR-i sporditoimetuse juht Rivo Saarna. „Suurvõistluste toimumiseni on mitu aastat aega, mis annab ka ERR-ile võimaluse plaane pikaajaliselt teha. Usume, et meie rahvuskoondis pakub Eesti spordisõpradele kõrgetasemelist ja emotsiooniderohket kaasaelamisvõimalust.“