Autoralli MM-sarja hübriidiajastu võib juba selle aastaga läbi saada

Alates 2027. aastast tulevad autoralli MM-sarjas teedele uutele tehnilistele reeglitele vastavad masinad, aga kuni ülejärgmise hooaja lõpuni peaksid teid mõõtma praegused hübriidajamiga Rally1 autod. Kuid hetkel on meeskondade ja hübriidseadmeid valmistava Compact Dynamicsi vahelt läbi jooksnud must kass.

Suvel said meeskonnad teada, et Compact Dynamicsi riistvaral töötavaid hübriidseadmeid ei saa tulevikus enam lähtestada, vaid neid peab regulaarselt remontima. See tähendab aga suurt kulude kasvu.