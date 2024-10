Yakuza Fight 7 peakohtunik: kohtunikutöö peamine eesmärk on alati sportlase tervise kaitse

Enne suurt õhtut jagas Šiuška oma mõtteid sellest, mis ootab ees võitlejaid ja millised väljakutsed kaasnevad kohtunikutööga sellistel suurtel sündmustel nagu Yakuza Fight.

„Ma olen alati maksimaalselt valmis,“ kinnitab Šiuška. „Peamine on keskenduda ja olla valmis kiireteks otsusteks.“

Tema sõnul on peakohtuniku rollis kõige olulisem erapooletus ja kiire reaktsioon, mis on hädavajalikud õigete ja õiglaste otsuste langetamiseks.

Kohtunikutöö tõeline keerukus ilmneb aga tasavägistes matšides. „Kõige keerulisemad on 50:50 matšid, kus võitja väljakuulutamine on väga raske,“ tunnistab Šiuška ja lisab: „Alati on üks pool rahulolematu, aga just sellistel hetkedel on keskendumine kohtuniku jaoks kõige tähtsam.“

Üks keerulisemaid otsuseid, mida kohtunik peab langetama, on hetked, mil tuleb võitlus peatada.

„Peamine eesmärk on alati sportlase tervise kaitse,“ rõhutab Šiuška. Kuigi need hetked võivad tunduda vaatajale äkilised, on nende taga palju kogemust ja hoolikalt kaalutud otsused.

Sageli ei taju fännid, kui keeruline on tegelikult kohtuniku töö.

„Enamasti jälgivad fännid ainult oma lemmikvõitlejat ja ei märka vastase lööke,“ nendib Šiuška.

See võib viia olukordadeni, kus kohtuniku otsused tunduvad vaatajate jaoks vastuolulised, kuid Šiuška sõnul tuleb selliste hetkede lahendamine suuresti kogemustest. „Kogemus on kõige alus. Ainult kogemuste ja rahuliku meelega saab sellistes olukordades hakkama,“ lisab ta.

Kohtuniku töö suurtel üritustel ei seisne vaid matši jälgimises ja otsuste tegemises. Šiuška toob välja ka kohtunike ja korraldajate koostöö olulisuse. „Korraldajad peavad looma sujuvaks tööks vajalikud tingimused ja aktsepteerima kohtunike otsuseid,“ selgitab ta.

Kuigi Šiuška jaoks on see teine kord olla kohtunikuks Yakuza Fightil, on ta põnevil, et saab taas osa nii kõrgetasemelisest turniirist.

