Mihkel Kirves leidis endale Leedus uue koduklubi

Samuti Leedu kõrgliigas mängiv Jonava CBet andis täna teada, et on sõlminud lepingu 27-aastase ja 201 sentimeetri pikkuse Kirvesega.

Leedu klubi kirjutab oma koduleheküljel Kirvese tutvustuseks, et eestlane valiti 2017/18 hooajal Eesti meistrivõistluste parimaks kaitsemängijaks ning rahvuskoondise debüüdi tegi ta 2018. aastal.

CBeti fännidele end tutvustades rõhutas Kirves, et on väljakul tõeline võitleja. „Tahan iga päevaga paremaks saada, mind motiveerivad võidud,“ lausus eestlane. „Mul pole suuri unistusi. Tahan lihtsalt korvpalli mängida seni, kuni tervis lubab, tahan jõuda võimalikult kõrgele tasemele. Leedus tahan saada võimalikult palju võite, aidata meeskonnal eesmärke saavutada.“

Oma uue tööandja kohta lisas eestlane: „CBet on noor ja agressiivne meeskond. Ma tean, et me valmistame igale kõrgliiga meeskonnale suurt peavalu.“