Tõnis Sildaru kohtuasja järgmised istungid on avalikud. Leppimine enam päevakorras pole

29. mail teatas Harju maakohtu kohtunik Katre Poljakova, et vajaduse korral on ta valmis puhkuse katkestama, kui Tõnis Sildaru kriminaalasjas peaksid pooled ära leppima. Praeguseks on sellest möödunud üle nelja kuu ja pooled valmistuvad järgmisteks kohtulahinguteks.