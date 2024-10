Liverpoolist lahkunud Jürgen Klopp leidis uue töökoha

Klopp asub tööle 1. jaanuaril 2025. Red Bulli grupi juhtkond usub, et kogenud sakslasest saab tänu tema teadmistele, kogemustele, võrgustikule ja karismale nende jaoks hindamatu abimees.

Austria kuulsale firmale Red Bullile kuulub mitmeid jalgpalliklubisid üle maailma. Nende hulgas on Leipzig (Saksamaa), Salzburg (Austria), Leeds (Inglismaa), New York (USA), Bragantino (Brasiilia) ja Omiya Ardija (Jaapan).

„Pärast peaaegu 25 aastat treenerina tegutsenuna ei saaks ma olla rohkem põnevil, et sellises projektis kaasa lüüa,“ ütles Klopp. „Minu roll võib olla muutunud, kuid minu kirg jalgpalli ja inimeste vastu, kes teevad mängust selle, mis see on, pole muutunud.“