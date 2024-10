Lionel Messi kirus Prantsusmaa perioodi: PSG oli jama

Dejaegere ei varja, et Messiga näost näkku kohtumine oli tema karjääri üks meeldejäävamaid hetki. Ta sai oma suure iidoliga jutule pärast Charlotte`i ja Inter mängu.

„Lõpuvile järel küsisin temalt [Messilt], kas ta tunneb end Miamis paremini kui Prantsusmaal. Ütlesin talle, et mängisin Pariisis tema vastu ka Toulouse’i klubiga. Ta ei mäletanud mind… aga see [kohtumine] oli mu lapsepõlveunistus, mis täitus. Messi on alati olnud minu lemmikmängija!“