Munster loodab M-Sportis jätkata: oleme näidanud mõningast järjepidevust

Luksemburgist pärit 25-aastane Munster tegi oma WRC-debüüdi mullu Tšiilis Ford Puma Rally1 masinaga. 2024. aastaks sõlmis rallimees Malcolm Wilsoni meeskonnaga täiskohaga lepingu, ent tema tulemused on olnud kahvatud. Sel hooajal on ta teinud kaks avariid ja pidanud kolmel rallil jätkama SuperRally süsteemi alusel. Tema aasta parimaks on Itaalias Sardiinia rallil saavutatud viies koht.

„Ma arvan, et oleme kõigile näidanud, et kui oleme etapiga tuttavad ja oleme selle läbinud Rally1 autoga, siis suudame võidelda tipus või vähemalt sellele väga lähedal,“ sõnas Munster, vahendab WRCFanatix.

„Oleme näidanud edusamme, kui võrrelda eelmise aasta Tšiiliga, kui sõitsime selle autoga esimest korda. Tšiili etapp oli minu jaoks positiivne. Teeme kõik endast oleneva, et proovida järgmiseks hooajaks Pumas püsida, kuid teame, et seal pole nii palju kohti,“ sõnas Munster.

„Selle autoga sõites peame võitlema maailmameistrite vastu, see ei ole lihtne, kuid ma arvan, et oleme näidanud mõningast järjepidevust. Järgmisena läheme Kesk-Euroopasse, kus võivad tingimused olla keerulised, kuid see [asfalt] on minu lemmikpinnas, nii et ma ootan seda rallit väga.“