TÄNA DELFI TV-s | TalTech/Alexela võõrustab Eesti-Läti liigas Keila Coolbeti

Mõlema meeskonna jaoks on tegemist hooaja avamänguga ühisliigas.

Keila Coolbeti peatreener Peep Pahv: „Põhiturniiri esimene mäng on alati eriline, sest loomulikult soovivad ju kõik alustada turniiri võiduga. Karikavõistluste eelringi mängud näitasid meile kätte kohad, mida peame oma mängus parandama. Oleme treeningutel sellega tegelenud - kui edukalt, seda näitab aeg. Kahjuks ei saa me vigastuste tõttu minna mängule oma parimas rivistuses, kuid usun, et oleme ikkagi hästi valmis.“