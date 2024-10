Eesti vehklemisliit kuulutas välja konkursi peatreenerite leidmiseks

„Meie plaan on teha kaheastmeline konkurss: leida esmalt need, kes sooviksid naiskonda ja meeskonda juhendama hakata, kuulata ära ideed ja soovid ning siis, kui on selge, millised on meie rahalised võimalused, peatreenerid tööle palgata. Kui peaksime ootama ajani, mil meie võimalused on teada, ja alles siis konkurss välja kuulutada, oleks kolmandik hooaega juba möödas. Loodame leida kandidaate nii Eestist kui ka piiri tagant,“ selgitas Paalberg Delfile.