HOMME DELFI TV-s | Pärnu kohtub Challenge Cupil Ukraina klubiga. Vassiljev: tegu on väga tummise võistkonnaga

Korduskohtumine toimub 16. oktoobril Poolas Blonies.

Ukraina liigas on Horodoki klubi hetkel teisel kohal. Pärnu peatreener Rainer Vassiljev kinnitab, et vastas on väga heal tasemel meeskond.

„Tegu on väga tummise võistkonnaga, Ukraina võitis teatavasti suvel Euroopa Kuldliiga ja selles klubis on sealt viis mängijat. See on kandev koondise klubi neile, kes ei mängi välisklubides. Saame kogeda teisel tasemel vastast, sest nende gabariidid ja tase on kõrgem, kui meil koduses liigas,“ ütleb peatreener.

„Eurosarja mängudel peab meie fookus olema oma tegemistel ja peame võtma neid mõnusa ja pingevaba võimalusena kogeda teistsugust taset. Meil on veel mänguliselt vaja kosuda üksteise mõistmise ja loogikatega. Küsimärk on hetkel Markus Uuskari kohal ja see, kas ta meid aidata saab, pole kindel. Koosseis meil hetkel mahukas ei ole ja iga puuduja annab tunda.“

Fännide tugi on Vassiljevi sõnul kodusaalis alati tuntav. „Saal näeb natuke teistsugune välja, taraflex sai koos klubi, fännide ja vabatahtlike abiga maha pandud ja ikka on selline veidi erilisem tunne. Fännid on meil tublid ja nende toetus alati tuntav,“ lisab juhendaja.

