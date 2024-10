Soome mäesuusaäss kirus oma riigi spordijuhte: kas meil pole tõesti enam raha? See on haletsusväärne!

Alates tänavusest hooajast peavad Soome murdmaasuusatajad, suusahüppajad ja kahevõistlejad välja käima omaosaluse, et Soomet MK-etappidel esindada. Suusaliidu otsuse kohaselt on maksimaalne summa 500 eurot võistluse kohta.

„See on kohutav, olukord on täiesti kohutav. Kas tõesti oleme jõudnud sellisesse olukorda, et meil Soomes ei jätku spordiks raha, isegi selleks, et tippsportlased saaksid ilma oma rahata MK-il osaleda?“ sõnas pettunud Palander Iltalehtile.

„Minu meelest on see haletsusväärne!“ jätkas 47-aastane Palander.

„Meil on selles riigis veel raha. Mitte kõik ei kannata rahapuuduse käes, meil on suured ettevõtted. Kuskilt peab ju raha saama.“

„Sport on meelelahutus. Näiteks televisioon on surma äärel, traditsioonilist telekat ei vaata enam keegi. Kuid spordi otseülekanded ei sure mitte kunagi, see on lihtsalt karm fakt. Spordi otsesaateid jäädakse alati vaatama,“ on Palander kindel.