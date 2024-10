Kylian Mbappé vihastas Prantsuse jalgpallifännid välja

Prantsusmaa peatreeneri Didier Deschampsi sõnul jääb Mbappé koondisemängudest eemale, sest tal on liiga vähe mängupraktikat. Samas ei varja juhendaja, et tippklubidega on raske üksmeelele jõuda.

„Klubide ja rahvusmeeskonna huvid erinevad oluliselt,“ tunnistas Deschamps. „Peame ka meeles pidama, et tema tööandja on klubi, mitte (Prantsuse) jalgpalliliit.“

Endine Prantsuse koondislane Maxime Bossis on samuti staarmängija puudumise pärast nördinud. „Kui sa oled vigastatud, siis sa ei mängi oma klubi eest ja sind ei kutsuta koondisesse, aga kui tuled Meistrite liiga mängus pingilt platsile ja oled liigamängus juba algkoosseisus, muudab see asjad väga ebaselgeks,“ nentis Bossis.

Juba septembris Prantsusmaal korraldatud küsitlusel selgus, et PSG-st lahkunud Mbappé populaarsus on märgatavalt langenud. Toona leidis üle poole prantslastest, et Mbappé on koondise jaoks halb kapten ning Deschamps peaks ründetähelt kaptenipaela ära võtma.