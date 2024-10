VAATA JA KUULA | „Pall ei valeta“. Kas Keila jagelemine kukutab korvpallipüramiidi ning mida näitas karikavõistluste eelring?

Analüüsitud said ka välismaal mängivate eestlaste hooaja algused ning etteruttavalt vaadati peale ka Optibet Eesti-Läti ühisliiga hooajale. Kõik Läti meeskonnad on juba hooaega alustanud ning ka BC Kalev/Cramol on all üks võit ja üks kaotus. Teistest Eesti meeskondadest asub esimesena võistlustulle teisipäeval Andres Sõbra juhitud Keila KK, kes ristab mõõgad võõrsil BK Ventspilsiga.