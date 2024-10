DELFI VIDEO | Kregor Hermet: hooaja algus on löönud kõigil vaimu ja enesekindluse natuke kõikuma

„Raske trennis ja kerge lahingus. Peamine on ühtsus, sest mängud on üksteise osas – me siin suuri prallesid ei jõua teha ja bowlingusse ei saa minna. Kõik teavad, et siin klubis ootame ainult võitu. See on tähtis, et kõik sellest aru saaks. Ja oluline on üksteise toetus, et kui kellelgi on raskemad ajad, siis kui tiim on taga, on sellest kergem välja tulla. Usun, et suudame head mängu näidata küll,“ märkis 205-sentimeetrine korvpallur.