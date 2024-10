INTERVJUU | Heiko Rannula euromängu eel: lähiajal me Kovalovi asemel uut meest korvi alla lubada ei saa

Julgeksin öelda, et viimased nädalad pole teil läinud soovitult. Mis seisus on meeskond vaimselt ja füüsiliselt enne eurosarja algust?

Ma ei hakka valetama – viimane mäng [Läti Ülikooliga] ei läinud soovitult. Aga see ongi spordi ja korvpalli võlu, et tulevad mõõnad ning tõusud. Üritasime teha parima, et asju ülehinnata ja vaimselt ree peale tagasi saada. Võrdlesime seisu eelmise hooajaga ja natuke on sarnasusi. Usun, et motivatsioon on kõigil laes ja eelolev mäng tuleb teistsugune. Ma ei kahtle mängijates, et teeme korraliku esituse.