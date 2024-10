Venemaa hokilegend Boriss Mihhailov: meid ei lasta rahvusvahelisele areenile, kuna siis jääksid teised medalita

Venemaa ja Valgevene koondised on pärast Ukrainas alanud agressioonisõda rahvusvaheliselt hokiareenilt eemale tõrjutud. Mihhailovi nägemusel pole selle põhjus aga sõda, vaid konkurentide kartus, et Venemaa osalemise korral pole võimalik enam kirkaimate autasude nimel heidelda.

„Ma saan aru, miks meid Euroopasse ei lasta. Siis võiksid meeskonnad nagu Rootsi ja Soome jääda täiesti medalita. Nad kardavad seda. Nende jaoks on Venemaa lisakonkurent. Meid on raske võita, see on kõik,“ kommenteeris Mihhailov Match TV-le.