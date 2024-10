Mihkel Kirves lõpetas Leedu klubiga lepingu omal soovil: oleksin võinud seal edasi tiksuda, kuid ei näinud sellel mõtet

Teisipäeva hommikul saabus teade, et Mažeikiai ja Kirves on osapoolte kokkuleppel lepingu lõpetanud. Klubi põhjendas seda sellega, et eestlase mängustiil ei sobitu kokku peatreener Virginijus Šeškase plaaniga.

„Kõik on väga kiirelt läinud. Sain sellest isegi teada alles eile. Ootamatu see minu jaoks pole, kuna soovisin klubist ise lahkuda,“ rääkis Kirves. „Päeva lõppedes oli see minu soov. Lepingu järgi oleksin ma võinud seal edasi tiksuda, aga ma ei näinud sellel mõtet. Treeneri vahetus mängis minu jaoks väga suurt rolli. Inimene, kes minu siia tõi ja nägi mul enda võistkonnas rolli, lahkus. Uus treener seda kahjuks ei näinud ja tema käe all oleks minutid väga väikeks kahanenud.“