61-aastase kohtunike vaatlejaga vahekorras olnud vilenaine sai eluaegse kohtunikutöö keelu

Endine tippkohtunik Erdemir väitis Türgi jalgpalliliidu distsiplinaaristungi ajal, et video lekkis interneti ilma tema loata. Karaarslani sõnul polnud videol aga üldsegi mitte tema ning tegu on võltsinguga. Ta lisas, et keegi soovis talle ilmselt kätte maksta, kuna ta oli varasemalt kritiseerinud Türgi kohtunikesüsteemi.