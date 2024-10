Schumacheri endine mänedžer meenutas traagilist õnnetust: arvasin, et kõik saab korda, kuid siis oli juba liiga hilja

Weber meenutas ka Schumacheriga toimunud traagilist õnnetust, tunnistades, et mälestused tollest päevast painavad teda endiselt. „Olen piisavalt kannatanud. Meenutan sageli Michaeli ja enda suuri kordaminekuid. Ma mäletan teda sellisena, nagu ta oli. Usun, et me ei näe teineteist enam kunagi,“ nentis Weber.