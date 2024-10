TÄNA OTSEPILT | Kolmandaks ametiajaks kandideeriv EOK president Urmas Sõõrumaa tutvustab Kalevi ujulas oma programmi

Sporti korraldavad ja edendavad riik, kohaliku omavalitsuse üksused ja spordiorganisatsioonid. Sport on oluline nii rahva tervise, ühtekuuluvustunde kui ka Eesti hea maine tagamiseks läbi spordiedu rahvusvahelisel tasandil, nii ütleb seadus. Globaliseeruvas maailmas, kus maailma rahvastik suureneb, Eesti rahvastik aga väheneb, on tippu pürgimine üha raskem. Maailmas vallandunud sõdade iseloom näitab, et paljud spordialad on muutunud oluliseks riigi- ja kodanikukaitse seisukohast. Samuti mõjutab üha jõulisemalt meie elu vähene liikumine ja istuv eluviis.