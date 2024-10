Rovanperä kinnitas tagasitulekut: minu patareid on nüüd laetud

24-aastane soomlane on tänavu osalenud 11-st MM-rallist vaid seitsmel, kuid on saavutanud juba neli esikohta.

„Usun, et minu patareid on nüüd laetud. Olen valmis tagasi tulema ja terve hooaja võistlema, kuigi see tuleb varasemast veelgi pikem ja raskem,“ teatas Rovanperä ajakirjale Autosport, vihjates 14-etapilisele 2025. aasta hooajale.