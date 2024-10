Karl Jakob Hein viimastest Hispaanias peetud matšidest: teinekord tulebki läbi valu mängida

Sel hooajal Hispaania kõrgliigas Valladolidi Realis mängiv Hein on La Ligas seni kõigis üheksas kohtumises mänginud kaasa maksimaalsed minutid. 27. septembri matšis Mallorca vastu oli oht, et Hein peab pärast kokkupõrget postiga kohtumise pooleli jätma, kuid poolajal turgutati eestlane piisavalt üles, et ta sai ka teisel kolmveerandtunnil väljakule joosta.