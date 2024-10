Tartut ja Keilat kõrgelt hindav Põhja-Euroopa korvpalliliiga tahab laieneda Hispaaniasse, Itaaliasse ja isegi Euroopast kaugemale

2021. aastal üsna tagasihoidlikult käivitunud eurosari on võistkondadele oma vajalikkust tõestanud ja endiselt leidub tiime, kes sooviks liituda, aga peavad ukse taha jääma. ENBL-is Eestit esindavate Tartu Ülikool Maks & Mooritsa ja Keila Coolbeti jaoks on seevastu koht kindel.

Delfiga rääkinud ENBL-i tegevjuht, lätlane Edgars Zanders ei salanud, et kui vaadata Põhja-Euroopa liigas mängivaid klubisid, on sarja nimi eksitav. Varem on osalenud näiteks Iisraeli võistkond, tänavu tuleb satse nii Rumeeniast, Suurbritanniast, Slovakkiast, Tšehhist, Bulgaariast kui ka Hollandist.